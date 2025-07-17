В России полностью подготовили цех сварки для автомобилей Tenet

Больше всего усилий на калужском заводе, который теперь контролирует отечественный «АГР Холдинг», потратили на перепроектирование цеха сварки. Это связано с конструктивными особенностями новых автомобилей Tenet. Речь идет об оборудовании с 90-процентной автоматизацией, которое рассчитанно на работу с деталями строго заданной геометрии. Поэтому потребовалась почти полная перестройка цеха, включая программирование операций под конкретную архитектуру кузова.
Геометрической точности сварки на предприятии уделили особое внимание, как и проектной жесткости кузова, поскольку это критически важные параметры. От них зависит общий уровень безопасности и надежности выпускаемых автомобилей, включая управляемость и устойчивость к нагрузкам. В конце марта на завод привезли первое сварочное оборудование, и три месяца спустя на свет появился первый кузов автомобиля Tenet.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что первые кроссоверы Tenet доехали до российских дилеров.