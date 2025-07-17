В России полностью подготовили цех сварки для автомобилей Tenet

На бывшей площадке Volkswagen завершен процесс подготовки сварочного цеха для моделей Tenet, которые будут производить по полному циклу. После бегства немецкого концерна из России работы по возобновлению мелкоузловой сборки автомобилей начались на предприятии в прошлом году.

Больше всего усилий на калужском заводе, который теперь контролирует отечественный «АГР Холдинг», потратили на перепроектирование цеха сварки. Это связано с конструктивными особенностями новых автомобилей Tenet. Речь идет об оборудовании с 90-процентной автоматизацией, которое рассчитанно на работу с деталями строго заданной геометрии. Поэтому потребовалась почти полная перестройка цеха, включая программирование операций под конкретную архитектуру кузова.

Геометрической точности сварки на предприятии уделили особое внимание, как и проектной жесткости кузова, поскольку это критически важные параметры. От них зависит общий уровень безопасности и надежности выпускаемых автомобилей, включая управляемость и устойчивость к нагрузкам. В конце марта на завод привезли первое сварочное оборудование, и три месяца спустя на свет появился первый кузов автомобиля Tenet.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что первые кроссоверы Tenet доехали до российских дилеров.