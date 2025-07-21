Говорят, что в этом мире ничего случайного не бывает, а любой разговор, так или иначе, сваливается к вопросу денег. Спорить можно до хрипоты, однако последние новости из стана Renault, которая внезапно решила стать военно-промышленной компанией, говорят однозначно: решился на предательство — готовь наградной пистолет или квартиру на острове св. Елены. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Перспективы некогда успешного и уважаемого в России французского автомобильного бренда Renaultстановятся туманнее день ото дня. Не успела забыться новость о желании компании собирать беспилотники для бомбардировок в том числе и нашей страны, как от столь грязной истории решил дистанцироваться генеральный директор бренда Лука-де Мео.

Внезапно, как пишут авторитетные СМИ, именитый специалист перебрался в занятый куда более мирными вопросами Kering. Обе, следующие одна за другой, «информационные мины» дело свое сделали продуктивно, однако следом последовал «контрольный выстрел»: французы опубликовали отчет за первое полугодие и скорректировали прогнозы до конца 2025-го. Спойлер: все плохо.

Текущие результаты, как и ожидания аналитиков и экспертов, оказались заметно хуже, чем предполагалось ранее. Операционная маржа, пусть и всего на 0,5%, но снизится, а вот объем свободного денежного потока сократится вдвое — с прогнозируемых двух миллиардов евро до одного.

Фото globallookpress.com

Рынок отреагировал мгновенно: котировки акций Renault Group обвалились на 17%, чего не случалось с 2020-го года. Тогда, напомним, коронавирус фактически остановил и продажи, и производство по всему миру. Так вот прошедшая сессия на бирже стала худшей для «Рено» с марта 2020-го.

Хочется, конечно, в этом месте позлословит и припомнить лягушатникам и брошенных клиентов, оставленных без запчастей, гарантии и обслуживания; и расторгнутые в одностороннем порядке многолетние договоренности с отечественным бизнесом; и рабочих, что могли остаться без зарплаты, если бы не впряглись российские власти, на коленке и на ходу перестраивающие производство исключительно ради сохранения рабочих мест.

Однако скажем проще: судьба все расставит на свои места. Обязательно, без этого — никак. Коллапс-2022 очень жирно подчеркнул важную, если не важнейшую роль российского рынка для самых разных иностранных компаний. Не в объемах продаж, нет, а в куда более важной строчке бухгалтерского баланса: в прибыли.

Четвертый год санкционного удушения отечественной экономики на дворе, а еще ни один из ушедших брендов не заявил о феноменальном росте прибыли и уверенном движении в счастливое будущее. Все больше заводов закрывают и народ на улицу выгоняют. Впрочем, поделом!