Рестайлинговый Geely Monjaro начнут собирать в Белоруссии

Эта версия кроссовера, обозначенная во внутренней документации Geely как KX11-A3, получила ряд заметных изменений в дизайне и оснащении. В июле 2025 года завод оформил на нее сертификат соответствия ЕАЭС.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», версию Geely Monjaro, присутствующую на рынке Поднебесной с приставкой Dongfang Yao, скоро начнут собирать на белорусском предприятии «БелДжи». Представители завода сообщали, что в их планы входит строительство второго сборочного цеха для выпуска автомобилей на платформе CMA.

Изначально запуск цеха ожидался в 2025 году, но позже сроки сдвинули на 2027-й. Пока неясно, удастся ли заводу запустить производство раньше, однако уже сейчас известно, что на его конвейер встанет версия Geely Monjaro с кодовым названием KX11-A3.

Внешний облик автомобиля преобразился за счет увеличенной решетки радиатора с выпуклым дизайном и нового зеленого оттенка кузова. Габариты остались прежними: длина — 4770 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1689 мм. В движение машину приводит 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с., работающий с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода BorgWarner шестого поколения.

Но главные отличия ждут внутри. В салоне кроссовера установлены три 12,3-дюймовых экрана, а центральный тоннель украсили деревянные вставки. Появился новый селектор коробки передач, беспроводные зарядки для гаджетов переместили ближе к подлокотнику. Подстаканники теперь спрятаны в нише за селектором.

Кресла водителя и переднего пассажира стали удобнее благодаря удлиненной подушке, а мультимедийная система будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8155 от Qualcomm. Среди новых функций — проекция на лобовое стекло и динамики, встроенные в подголовник водительского сиденья. Для более комфортной езды добавлена система регулировки жесткости амортизаторов CDC.