АВТОВАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю с осени

АВТОВАЗ изучает возможность сокращения рабочей недели на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Переход на четырехдневный режим может состояться уже 29 сентября 2025 года.

Решение зависит от состояния рынка и других экономических факторов

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на заявление представителей АВТОВАЗа, производитель анализирует текущую ситуацию на автомобильном рынке, чтобы принять окончательное решение о введении сокращенного графика работы. Руководство уверяет, что даже в случае перехода на четырехдневную неделю социальные обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.

Причиной таких мер послужили сложные условия в отрасли. Высокая ключевая ставка Центробанка и ужесточение требований к автокредитам ограничивают спрос на автомобили, а рынок испытывает давление из-за значительного объема импортных машин, которые продаются по заниженным ценам, и большого количества складских запасов нераспроданных авто.

В АВТОВАЗе подчеркивают, что решение о новом режиме работы будет принято только после тщательного анализа экономических факторов и динамики рынка. Несмотря на сложную ситуацию, компания продолжает работать над новыми моделями и их запуском в производство.

В ближайшие месяцы станет ясно, потребуется ли корректировка графика работы заводов, чтобы адаптироваться к текущим условиям. Окончательное решение будет объявлено в начале осени.