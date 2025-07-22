Немецкий автопром для россиян не так интересен, как раньше. Ведь китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле. Так считает член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Вальдемар Эбергардт. Портал «АвтоВзгляд» пребывает в некоторой оторопи от того, что облеченная определенным доверием персона так свободно бросается заявлениями, от которых веет явной дилетантщиной.

Вообще-то герр Эбергардт, являющийся не только членом упомянутой выше уважаемой структуры, но и главой строительной компании Bavaria-Bau, дал вполне адекватные ситуации оценки. «На мой взгляд, Запад понимает, что никакие санкции Россию не победят, что в отношениях с ней уже достигнуто дно», — цитирует предпринимателя РИА «Новости».

ПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

И не только. «В конце концов, после 2022 года российский рынок покинуло лишь порядка 20% немецких компаний, остальные по-прежнему работают. Не все из них, правда, делают это открыто», — продолжил Вальдемар Эбергардт. По его словам, западный ответственный бизнес с нетерпением ждет перемен. Люди понимают, что отношения с Россией нуждаются в нормализации, и представители деловых кругов Германии все чаще пытаются донести эту простую истину до политиков. Бог в помощь, как говорится.

Г-н Вальдемар Эбергардт. Фото: bavaria-bau.ru

Г-н Эбергардт заявил также, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) приехало немало немецких предпринимателей. Их целью было увидеть своими глазами, что происходит в России, понять перспективы восстановления отношений с нашей страной.

Да и сам Эбергардт никоим образом не против нашего сотрудничества. В Москве он обосновался четыре года назад, после начала спецоперации никуда не сбежал и не сидел сложа руки, ожидая у моря погоды. Его компания продолжила строить для наших соотечественников удобные и крепкие жилые дома. Приятен ли нам человек, устоявший против давления собственного правительства и не прикрывший трусливо свою деятельность в России, подобно тому, как это сделали немецкие автомобильные, машиностроительные и химические концерны? Лично мне — да.

ЧУЖИЕ ПРОБЛЕМЫ

Но дальше Остапа понесло. Непонятно с чего, Вальдемар Эбергардт вдруг озаботился проблемами не родной ему отрасли, а совсем другой. Его потянуло в сферу, оккупированную скорее социологическими службами. Немецкий автопром, оказывается, «для россиян сегодня не настолько интересен, как был раньше». Какими путями герр строитель пришел к такому выводу? Звучит он в устах уроженца Германии весьма комплиментарно, но совершенно не убедительно.

Многие отечественные водители по сию пору добрым словом вспоминают и BMW, и Mercedes — поклонников изделий японского автопрома попрошу не беспокоиться. Да его, впрочем, сейчас тоже не изобилие. Особо продвинутые германофилы тоскуют даже по нишевым Porsche. Да, на подленький Volkswagen у сознательных граждан вырос огромный зуб, но баварцев и штутгартцев в России будут покупать с удовольствием, буде они возобновят тут продажи.

Фото: globallookpress.com

Для человека, воспитанного в западной парадигме, следующий аргумент Эбергардта должен звучать убойно: «Что, действительно, может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен». Мозги у русского человека, слава Богу, загажены «зелеными» не до такой степени, как у западных собратьев, и ему глубоко плевать на электромобильные компетенции, о чем однозначно свидетельствует статистика продаж.

ЖДЕМ-С

Ну и последний пассаж уважаемого г-на Эбергардта. Вызвать может он лишь судорожный смех: «Да, китайцы уже заняли российский рынок. У них есть имя, у них есть марка. Китайцы не только делают автомобили лучше, они делают их еще и дешевле». Давайте честно — буквально каждое слово здесь не в кассу.

У «китайцев» есть имя... Да, серьезно? Кто-то сходу назовет китайский бренд, кроме Geely, Chery или Haval? А их тут больше пятидесяти! Они делают хорошие надежные автомобили... Да неужели? Мужики-то не знают. Ну а про дешевизну и разговора нет. Возможно, Эбергардту средняя цена в три с половиной миллиона за стремную китайскую поделку — дешево. Лично мне — нет.

Отсутствие немецких брендов на российском авторынке этому самому рынку на пользу не идет. Значительная доля покупателей будет их возвращению только рада. Понятно, что немцам придется понести справедливое наказание за беспрецедентное нарушение контрактов, и принять тот факт, что в Россию их допустят на совершенно других, более жестких и выгодных для нас условиях. Но давайте быть честными перед самими собой: их тут ждут.