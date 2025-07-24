Российская автопромышленность пережила в первом полугодии 2025-го спад. Данные свидетельствуют о сокращении выпуска как легковых автомобилей (на 2,1%), так и грузовиков (на 23,9%) и автобусов (больше 5 тонн — на 37,4%, менее 5 тонн — на 22,6%).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики, производство легковых автомобилей в России в январе-июне 2025 года сократилось на 2,1% по сравнению с прошлым годом, составив 326 тысяч единиц. Особенно заметное снижение зафиксировано в июне, когда выпуск легковушек упал на 28,2% (в сравнении с тем же месяцем 2024) до 45 тысяч машин. Однако по отношению к маю текущего года производство все же выросло на 28,4%.

Сегмент грузовых автомобилей также демонстрирует спад. За первые шесть месяцев 2025 года их производство достигло отметки в 68,8 тысячи единиц. В июне выпуск грузовиков составил 10,3 тысячи, что на 40,3% меньше, чем годом ранее, хотя по сравнению с маем наблюдался прирост на 15,6%.

Не обошли стороной трудности и производство автобусов. Выпуск машин массой более 5 тонн за полугодие сократился, составив всего 4,7 тысячи единиц. В июне было произведено 858 штук, что на 25,7% меньше, чем в первом летнем месяце 2024-го, но на 19,5% больше, чем в мае 2025-го. Сегмент автобусов массой менее 5 тонн тоже в минусе: за шесть месяцев произведено 7,8 тысячи единиц. В июне выпуск составил 1,2 тысячи, что на 37% меньше, чем год назад, но на 31,4% больше, чем в мае.