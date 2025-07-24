В России отзывают 2626 грузовиков «Урал Next» для установки модуля ЭРА-ГЛОНАСС

Автозавод «Урал» объявил о масштабной отзывной кампании, затрагивающей крупнотоннажные грузовики «Урал Next». Под нее подпадает 2626 автомобилей, проданных в период с 2022 по 2024 годы.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), причина проведения отзывной кампании связана с отсутствием в этих автомобилях обязательного устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», которое, согласно российскому законодательству, должно быть установлено на все новые транспортные средства.

Отзывная кампания, инициированная заводом «Урал», предполагает бесплатную установку и активацию модулей на всех автомобилях, оказавшихся в списке. Владельцев грузовиков, подпадающих под акцию, уведомят по телефону или письмом. Им предложат обратиться в ближайший дилерский центр, где специалисты выполнят необходимые работы.

Для удобства владельцы могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Достаточно сравнить VIN-код машины с перечнем, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.