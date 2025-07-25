Горьковский автозавод переходит на четырехдневный режим работы

Вслед за АВТОВАЗом о решении перейти на четырехдневный режим работы сообщил и Горьковский автозавод. Пока речь идет только об августе, но не исключено, что такой график оставят на дальнейшие месяцы.

Говоря о причинах, подтолкнувших руководство предприятия к такому решению, в пресс-службе компании напомнили, что по итогам первой половины 2025-го сегмент среднетоннажных грузовиков просел на 40%, легких коммерческих автомобилей — на 30%, а автобусов — на 60%. И все — из-за высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов, которые могли бы стимулировать спрос.

— Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, и организовать равномерную загрузку производств, — цитирует «Интерфакс» представителей Горьковского автозавода.

Пока, в период с 21 июля по 3 августа, сотрудники предприятия находятся в ежегодном корпоративном отпуске. А когда они вернутся, уже будет действовать сокращенный режим работы.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что с сентября режим работы производств начнут определять ежемесячно, «исходя из рыночных факторов». И как только ситуация с продажами улучшится, предприятие вернется к полной рабочей неделе.