644

Горьковский автозавод переходит на четырехдневный режим работы

Всему виной — падение продаж на рынке коммерческой техники

Вслед за АВТОВАЗом о решении перейти на четырехдневный режим работы сообщил и Горьковский автозавод. Пока речь идет только об августе, но не исключено, что такой график оставят на дальнейшие месяцы.

Поделиться
Автор
Кристина Извекова

Изображение Горьковский автозавод переходит на четырехдневный режим работы

Говоря о причинах, подтолкнувших руководство предприятия к такому решению, в пресс-службе компании напомнили, что по итогам первой половины 2025-го сегмент среднетоннажных грузовиков просел на 40%, легких коммерческих автомобилей — на 30%, а автобусов — на 60%. И все — из-за высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов, которые могли бы стимулировать спрос.

— Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, и организовать равномерную загрузку производств, — цитирует «Интерфакс» представителей Горьковского автозавода.

Пока, в период с 21 июля по 3 августа, сотрудники предприятия находятся в ежегодном корпоративном отпуске. А когда они вернутся, уже будет действовать сокращенный режим работы.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что с сентября режим работы производств начнут определять ежемесячно, «исходя из рыночных факторов». И как только ситуация с продажами улучшится, предприятие вернется к полной рабочей неделе.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует