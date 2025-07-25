В России отзывают кроссоверы Volvo XC60 и XC90

Компания Volvo после событий февраля 2022-го покинула российский рынок, но, тем не менее, на гарантийную поддержку и бесплатный ремонт в рамках отзывных кампаний владельцы машин шведской марки рассчитывать могут. В том числе последней — связанной с дефектом аккумуляторной батареи.

На официальном сайте Росстандарта на момент публикации этого материала информации о новой отзывной кампании Volvo нет. Однако журнал «Авто.ру» сообщает, что добровольная сервисная акция уже согласована ведомством, и она затрагивает 280 кроссоверов XC60 и XC90, проданных российскими дилерами в период с 2020 по 2022 год.

Утверждается, что в рамках кампании на «отзывных» автомобилях совершенно бесплатно для собственников машин проверят ячейки высоковольтной батареи — из-за заводского дефекта полностью заряженный аккумулятор может перегреваться. В худшем случае это грозит возгоранием.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России отзывают 2626 грузовиков «Урал Next» для установки модуля ЭРА-ГЛОНАСС.