«КамАЗ» введет четырехдневную рабочую неделю с августа

Крупнейший отечественный производитель грузовиков с 1 августа переводит часть подразделений на четырехдневную рабочую неделю. Решение вызвано сложной ситуацией на рынке и отсутствием роста спроса.

Как сообщают РИА «Новости», с начала последнего месяца лета компания вынуждена сократить рабочую неделю на один день для подразделений, где объем заказов не обеспечивает полной занятости. Мера затронет только те участки производства, которые испытывают дефицит по загрузке. Основной причиной такого шага называют стагнацию рынка и давление со стороны складских остатков импортной техники. В «КамАЗе» подчеркивают, что такое решение необходимо для сохранения стабильности компании.

Сокращение рабочей недели позволит оптимизировать производственные процессы и минимизировать издержки. При этом в «КамАЗе» пока не уточняли, какие именно подразделения затронет нововведение и скольких сотрудников оно коснется.

Рынок автопроизводства в целом переживает непростой период. Снижение покупательской активности и накопленные запасы продукции создают дополнительные вызовы для отрасли. Решения, подобные тому, что принял «КамАЗ», становятся вынужденной мерой для многих из автопроизводителей.

Так, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», Горьковский автозавод тоже объявил о переходе на четырехдневную неделю с августа, а АВТОВАЗ — с конца сентября. Оба предприятия объясняют свои действия падением спроса на автомобили в 2025 году и сложной экономической ситуацией.