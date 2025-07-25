AutoPat назвала Geely лидером по разработке гибридных систем

Компания Geely заняла лидирующие позиции в рейтинге патентной активности за период с января по декабрь 2024-го. Эксперты оценивали не только количество регистраций разработок, но и их качество, формируя оценку технических инноваций.

По результатам исследования платформы AutoPat, Geely Holding Group стала лидером в разработке технологий для гибридных силовых установок. В 2024 году компания зарегистрировала 161 патент, что значительно превышает средний показатель среди топ-10 предприятий.

Geely заняла первую позицию во всех категориях: ее индекс технологических инноваций составил 145,7 балла, а комплексная оценка достигла 90 баллов, что на 10% выше среднего показателя.

Особое внимание привлекла одна из последних разработок компании, представленная в середине июня. Речь идет о новейшей гибридной системе EMAI Super Hybrid 2.0, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель с тепловым КПД 47,26% и искусственный интеллект, который увеличивает срок службы батареи на 15%.