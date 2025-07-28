Haval M6 начали выпускать в Калуге по полному циклу

На заводе в Калужской области, где прежде выпускали автомобили концерна Stellantis, а также Mitsubishi, стартовало производство Haval M6 по полному циклу. Процесс наладили всего за пять месяцев с момента начала крупноузловой сборки.

Как сообщили в пресс-службе компании «Автомобильные технологии» (нынешнего владельца завода), теперь на предприятии, в том числе, собирают, сваривают и окрашивают кузова. Переход на полный цикл стал возможен благодаря масштабной модернизации. В первую очередь отладили систему управления потоком. Кроме того, сформировали новую компонентную базу, адаптированную под серийный выпуск.

Особое внимание уделили настройке геометрии кузова. На предприятии использовали опыт иностранных коллег, чтобы добиться высокой точности. Важным шагом стало и сотрудничество с новыми поставщиками — в частности, партнера, отвечающего за подготовку кузовов, катафорез, нанесение грунта, базового слоя, лака, а также антигравийных и герметизирующих мастик.

Производство Haval M6 по полному циклу началось спустя пять месяцев после старта контрактной крупноузловой сборки, которая запустилась в феврале. Тогда на предприятие поступали готовые машинокомплекты. Теперь же завод самостоятельно выполняет весь спектр работ, что снижает зависимость от импорта комплектующих и логистики. Но точные объемы производства пока не сообщаются.