На заводе «Моторинвест» углубят локализацию автомобилей Evolute

Липецкий завод «Моторинвест» переходит на полный цикл производства автомобилей Evolute. Первой моделью, для которой на предприятии начнут сваривать и окрашивать кузова, станет кроссовер i-Space. А произойти это должно до конца сентября.

В рамках повышения уровня локализации производства гибридных и электрических машин отечественного бренда Evolute на заводе введут в эксплуатацию линии сварки, окраски кузовов и мелкоузловой сборки. Эти изменения соответствуют стратегии, которая позволит перейти на полный цикл.

Монтаж оборудования сварочной линии завершен, теперь проводятся пусконаладочные работы. На предприятии отрабатывают технологические процессы, выстраивают логистику и систему контроля качества. На окрасочном производстве модернизировали линии подготовки поверхности и катафореза. Оборудование настроено для работы с российскими материалами, контракты на поставку подписаны.

В пресс-релизе заявлено, что технологические процессы соответствуют мировым стандартам. Кроме того, сообщается, что тестовые запуски линии прошли успешно. Уже изготовлены и первые кузова.

Первой моделью, которая будет выпускаться по полному циклу, станет обновленный Evolute i-Space — гибрид, доступный в пяти- и семиместном исполнениях. Напомним, что его премьера состоялась в начале июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Выпуск этой модели с применением сварки и окраски кузова начнется в третьем квартале.