АВТОВАЗ расширит оснащение LADA Vesta осенью

Уже в начале осени АВТОВАЗ оснастит LADA Vesta электростеклоподъемниками с функцией защиты от защемления. Кроме того, ожидается появление видоизмененного ключа-брелока, а также коричневого металлика «Фантом» в цветовой гамме вариантов окраски кузова.

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на дилеров, получивших соответствующую информацию от завода. Но, к сожалению, никаких подробностей нет: неизвестно даже, каких именно комплектаций коснется обновление.

Напомним, что сегодня LADA Vesta продается в двух вариантах кузова (седан, универсал и их «внедорожные» Cross-версии) и двух же модификациях — с 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и 122-сильным двигателем на 1,8 литра. Коробок передач при этом три: механические на 5 и 6 ступеней, а также вариатор.

Самую доступную машину — седан с младшим мотором и «пятиступкой» — в теории можно приобрести за 1 239 900 рублей с учетом всех возможных скидок по спецпредложениям. Фактически же найти такой автомобиль у дилеров получится едва ли.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Iskra получит 120-сильный двигатель от кроссовера Azimut.