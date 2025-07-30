Jetour вывел на тесты флагманский пикап Zongheng F700

В Сеть просочились фотографии пикапа Zongheng F700, замеченного во время дорожных тестов в Китае. Пока раскрыты не все характеристики новинки, но многое о ней уже известно.

В частности, не называются точные габариты грузовичка, но предполагается, что его длина составит около 5,2 метра, ширина — 2,05 метра, высота — 1,94 метра, а колесная база — порядка 3,1 метра. При этом дорожный просвет будет регулироваться в диапазоне от 150 до 350 мм благодаря адаптивной подвеске, сообщает портал «Китайские автомобили».

В салоне F700 центральное место занимает крупный экран мультимедийной системы, под которой расположены воздуховоды, площадки для зарядки смартфонов, селектор режимов движения и множество физических кнопок для удобства управления.

Силовая установка пикапа, получившая название CDM-O, представляет собой гибридную систему. В ее основе лежит 2-литровый турбомотор мощностью в 211 л.с., с крутящим моментом в 340 Нм и тепловым КПД 45,5%. Его дополняют четыре электродвигателя, суммарная отдача которых, по данным Autohome, достигает аж 1632 л.с. Впрочем, ранее на презентации назывались другие цифры: 761 л.с. и 795 Нм.

Трансмиссия — двухступенчатая гибридная DHT. Емкость батареи не уточняется, но запас хода заявлен на уровне 1400 км, а время зарядки от 20 до 80% — всего 10 минут.