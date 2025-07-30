Changan получил в Китае статус независимого автопроизводителя

В состав холдинга China Changan Automobile Group вошло 117 дочерних предприятий, которые охватывают широкий спектр деятельности от производства и продажи автомобилей до реализации запасных частей и логистики. Теперь компания подчиняется напрямую центральному правительству КНР.

Changan официально объявил о том, что обрел независимость и стал третьим крупнейшим автоконцерном, управляемым Комиссией по надзору за госактивами (SASAC) при Госсовете КНР, вместе с FAW Group и Dongfeng Motor, а также лидерами аэрокосмической и энергетической отраслей.

Ранее Changan находился в составе государственной корпорации China South Industries Group Corp, но после реорганизации был выделен в самостоятельное предприятие. Официально компания зарегистрирована 27 июля с уставным капиталом в 20 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 2,75 миллиарда долларов США. Возглавил компанию Чжу Хуарун, который занимает пост главы правления и выступает ее законным представителем.

— Роль лидера не в том, чтобы просто идти вперед. Лидер создает будущее, ведет за собой, берет на себя ответственность. Формирует наследие для будущих поколений. Анонсированная трансформация — большая честь для нас. Мы с благодарностью воспринимаем высокую оценку достигнутых результатов и с энтузиазмом смотрим на открывающиеся возможности, возможности для наших клиентов по всему миру, — прокомментировал новость генеральный директор департамента Eurasia Business Unit Changan Automobile господин Сунь Цзэцзюнь.