Кроссовер Soueast S09 встанет на конвейер калининградского завода «Автотор»

Китайская марка Soueast (входит в концерн Chery) пришла в нашу страну под занавес 2024 года, предложив россиянам два кроссовера — S07 и более крупный S09. Все это время автомобили импортировали из КНР, а теперь флагманскую модель поставят на калининградский конвейер.

О том, что производство флагманского Soueast S09 локализуют в Калининграде, сообщил портал «Китайские автомобили». Наши коллеги выяснили, что китайцы уже получили декларацию соответствия, необходимую для оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Никаких других подробностей — в том числе ориентировочных сроков — пока нет.

Soueast S09 играет в сегменте полноразмерных кроссоверов. Его габариты: 4858/1925/1780 мм при колесной базе в 2850 мм. Клиренс — 190 мм, объем багажника — от 136 до 2400 л при сложенных спинках кресел второго и третьего рядов.

Под капотом — двухлитровый мотор на 197 л.с. Коробки передач — семиступенчатый «робот» или восьмидиапазонный «автомат». При этом привод может быть как передним, так и полным. Стартовая цена «девятки» — 3,9 млн рублей без учета скидок по спецпредложениям.

Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже успел познакомиться с Soueast S09 в рамках длительного тест-драйва. Найти наш подробный обзор этой модели можно здесь.