Changan прокомментировал ситуацию с кроссовером, расплавившимся «под солнцем»

Последние несколько дней автомобильное сообщество активно обсуждает видеоролик, в котором владелица кроссовера Changan показывает боковые зеркала, дефлекторы и спойлер, якобы пострадавшие из-за краснодарской жары. Теперь с официальным заявлением выступили и представители бренда.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», говорится, что по результатам предварительной проверки установлено, что поврежденный автомобиль находился в непосредственной близости от очага открытого огня — полыхавшего по соседству транспортного средства. В этом признался и сам владелец. Кроме того, позднее были опубликованы ролики, на которых видно, что машина покрыта золой и копотью. Палящее солнце таких следов не оставляет.

— Changan Motors Rus подтверждает, что все модели бренда проходят комплексные климатические и термические испытания, включая проверки на устойчивость к воздействию высоких температур. Все наружные элементы, включая пластиковые детали, соответствуют международным стандартам качества и рассчитаны на эксплуатацию при температуре до +85 °C. Используемые материалы сохраняют форму, цвет и физические свойства в жарком климате, в том числе на юге России, — говорится в официальном сообщении.