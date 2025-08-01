Кроссовер Soueast S07 тоже локализуют на калининградском «Автоторе»

Вчера стало известно, что Soueast, входящий в группу Chery, оформил декларацию соответствия, необходимую для Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), на флагманский S09. Теперь же выяснилось, что аналогичный документ китайцы получили и на младший кроссовер с индексом S07.

Об этом сообщают наши коллеги из «Китайских автомобилей». И уточняют, что в декларации соответствия, выданной на Soueast S07, также упоминается «родственный» Jetour X70 Plus. Возможно, его заявили просто так, «на всякий случай». Или же калининградский «Автотор» готовится к началу производства и этого кроссовера. Пока ответов нет. Как нет и даже ориентировочных сроков.

Напомним, что Soueast S07 продается в России с конца 2024 года. Габариты этого SUV — 4724 x 1900 x 1740, колесная база — 2720 мм, дорожный просвет — 190, минимальный объем багажника — 438 л у пятиместной машины и 94 л у семиместной. Двигатель — 1,6-литровый на 186/190 л.с. (в зависимости от модификации). Коробки передач — 7-ступенчатый «робот» и 8-диапазонный «автомат». Привод — передний или полный.

На выбор покупателей предлагают три комплектации: младшая Comfort доступна для обеих версий, а старшая Premium — только для той, что предусматривает АКП и полный привод. Цветов окраски кузова в гамме семь, вариантов оформления салона — три. Что же касается цен, то они лежат в диапазоне от 3 099 000 до 3 449 000 рублей, если не учитывать скидки по спецпредложениям.

Добавим, что портал «АвтоВзгляд» уже провел тест-драйв Soueast S07. Найти подробный обзор этого кроссовера можно здесь.