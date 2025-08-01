Belgee расширит модельную гамму за счет гибридного кроссовера X80 PHEV

Белорусская марка Belgee, которая на сегодняшний день предлагает в России два кроссовера — модели X50 и X70 — в обозримом будущем добавит в свою линейку еще один SUV. На очереди стоит гибридный X80 PHEV, построенный на базе Geely Galaxy Starship 7.

Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Уточняется, что в Белоруссии уже начался процесс сертификации этого кроссовера — он встанет на конвейер завода «БелДжи». Правда, никаких сроков пока нет.

Что интересно, «исходник», то есть Geely Galaxy Starship 7, тоже должен в скором времени выйти на российский рынок — осенью. Значит ли это, что гибридную новинку решили «перекинуть» под другой бренд или же они будут продаваться параллельно? Ответа пока нет.

Технические характеристики Belgee X80 PHEV не раскрываются, но вряд ли они будут сильно отличаться от параметров Galaxy Starship 7. Габариты последнего — 4740 х 1905 х 1685 мм при колесной базе 2755 мм.

Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый атмосферник на 112 л.с. и электродвигатель мощностью 218 л.с. У «китайца» предусмотрено две аккумуляторные батареи на выбор. Запас хода на чистой электрической тяге достигает 55-120 км, а общий — 1420 км.