АВТОВАЗ запатентовал экстерьер кроссовера LADA Azimut

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения внешнего вида кроссовера LADA Azimut — того, что АВТОВАЗ презентовал в виде прототипа на минувшем ПМЭФе. И хотя в заявке не указывается конкретное название модели, угадать его совсем не сложно.

Если ранее в базе ФИПС появлялись отдельные детали для «Азимута», то теперь ведомство раскрыло внешний вид модели целиком. Впрочем, ее дизайн уже не является тайной: автомобиль официально презентовали в июне, и вряд ли он по пути к конвейеру сильно изменится. Разве что могут внести мелкие корректировки.

Напомним, что в основе LADA Azimut лежит модернизированная платформа от «Весты». В моторную гамму должны войти 1,6- и 1,8-литровые движки мощностью 120 и 132 л.с., а позднее — и турбированный агрегат, развивающий 150 л.с. Аккомпанировать им будут механическая и бесступенчатая коробки передач.

Остается лишь добавить, что серийное производство LADA Azimut, как ожидается, начнется в середине 2026 года. Соответственно, и продажи амбициозной новинки стартуют не раньше второго полугодия.