Toyota начнет закупать больше запчастей у китайских поставщиков

Японский автопроизводитель внедряет новую стратегию для оптимизации производства. В Таиланде, одном из ключевых центров компании в Юго-Восточной Азии, углубится сотрудничество с китайскими производителями комплектующих, направленное на снижение стоимости продукции и повышение конкурентоспособности.

Как сообщает портал IThome, Toyota перестраивает свои производственные цепочки, делая ставку на поставки из Китая. Такой подход позволит производителю сократить расходы на выпуск новых электромобилей, которые собираются на заводах в Таиланде.

Toyota уже предложила своему партнеру, тайской Summit Group, использовать материалы для интерьера автомобилей от производителя Wuhu Yuefei New Sound-Absorbing Materials. В январе 2025 года компании создали совместное предприятие для организации поставок комплектующих. В перспективе они планируют открыть в Таиланде полноценный завод по производству автозапчастей.

Кроме того, Toyota активно призывает другие японские компании последовать своему примеру. Сотрудничество с китайскими производителями, по мнению представителей бренда, открывает возможности для оптимизации затрат.