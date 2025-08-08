Законы выживания: что скрывает завод Haval в Тульской области

О строительстве завода Haval под Тулой впервые заговорили чуть больше десяти лет назад. Тогда в эти планы мало кто верил, да и в целом к китайским автомобилям относились скептически. И ведь не зря. Первые машины, сделанные в Поднебесной, ржавели до дыр за пару зим, ломались, а уровень их активной и пассивной безопасности вселял ужас. Но все поменялось, и рынок трансформировался. Haval теперь занимает сильные позиции в России, его завод вовсю работает. А чтобы выяснить, как именно, корреспондент портала «АвтоВзгляд» отправился в Тульскую область.

В марте 2013 года руководство Great Wall Motor приняло стратегическое решение выделить направление SUV и внедорожников в отдельный бренд — Haval. Он получил собственный логотип и фактически стал второй автомобильной маркой корпорации GWM после оригинальной Great Wall. В России это мало кто заметил, ведь доля китайских машин на нашем рынке составляла меньше 4%. И в то, что она вырастет, верилось с трудом, поскольку доминировали европейские и японские бренды.

Инвестировать в строительство завода в таких условиях — самоубийство. Легче проиграть деньги в казино — убытков будет меньше. Но китайцы мыслили глобально и пошли на осознанный риск. Представители Great Wall говорили: либо мы порвем рынок, либо рынок порвет нас. Так в 2019 году под Тулой «выросло» современное предприятие — не просто цеха по крупноузловой сборке, а полноценный завод с линиями штамповки, сварки и покраски. Хотя тогда недоверие со стороны потребителей еще наблюдалось.

Haval F7, который первым начал сходить с конвейера, вызывал немало вопросов. Китайский автомобиль с наддувным мотором и «роботом». А не сломается ли турбина? Выдержит ли «робот»?.. Со временем ответы нашлись: массовых поломок коробок передач и двигателей выявлено не было. А что касается самого завода, то теперь там собирают практически весь модельный ряд — Jolion, F7 и его купеобразную версию F7x, Dargo, H3 и H7.

Вот цех штамповки. Людей мало. Только роботы-манипуляторы складывают стальные заготовки, которые выходят из-под гигантского пресса. Рядом — сварочный участок: механические руки трудятся над кузовами будущих машин. Знаю, что многие китайские бренды плохо защищают свои машины от коррозии. Максимум, что делают — промазывают защитной мастикой сварные швы, а остальной металл днища оставляют голым. Поэтому особенно интересно было заглянуть в цех покраски.

Заглядываем — кузова проходят комплексную обработку: фосфатирование, грунтование и многослойное окрашивание. Кстати, в скрытые полости тоже наносят антикоррозийный состав. Теперь понятно, почему у Haval нет критических проблем с ржавчиной. Кузова выдерживают несколько лет эксплуатации даже на столичных дорогах, которые каждой зимой нещадно посыпают реагентами.

Естественно, на предприятии действует и система контроля качества. Каждую смену из потока выбирают случайный кузов и отправляют его на тщательную проверку, которую проводят роботы. На стенде измерительная машина изучает около полутора тысяч точек сварки и геометрию корпуса. На одну такую экспертизу уходит порядка шести часов.

Есть и дождевальные установки для проверки герметичности: как понятно из названия, они имитируют сильный дождь. Автомобили въезжают в камеру с заведенным двигателем на ленте-транспортере, на них выливается 25-30 бочек воды. В таких условиях влага может проникнуть в салон через уплотнители — вот их герметичность и проверяют. Ну а в конце каждый кроссовер проходит через испытательный полигон, где предусмотрены дороги разного качества. Ухабистые участки, конечно, там тоже имеются.

Появилось с недавних пор на предприятии и кое-что новенькое — цех механической обработки деталей двигателей, введенный в строй 6 августа. Он стал частью производственного комплекса, запущенного в марте 2024-го. Тут на двух производственных линиях приходящие из Китая заготовки превращаются в важнейшие детали силового агрегата — блоки цилиндров и головки блоков цилиндров. Это позволило увеличить процент локализации моторов объемом 1,5 и 2,0 литра.

После финальной сборки каждый двигатель проходит так называемые «горячие испытания»: его запускают на специальном стенде, имитируя реальные условия работы, и сравнивают показатели с эталонными. После проверки «пламенные сердца» отправляют на склад, а затем в сборочный цех для установки в автомобили.

Сейчас предприятие загружено на полную катушку. Настолько, что, например, контрактную сборку кроссовера Haval M6 начали не на этом заводе, а на калужской площадке компании «Автомобильные технологии» — той, что прежде называлась «ПСМА Рус» и выпускала машины концерна Stellantis и Mitsubishi.

В ближайших планах — расширение производства. Китайцы уже заключили соглашение с властями Тульской области о возведении новых мощностей. Их построят в индустриальном парке «Узловая», в непосредственной близости к самому заводу. Там будут изготавливать ряд автокомпонентов, а также коробки передач — тот самый «робот» с двойным сцеплением. В него верят, потому и локализуют. Общие инвестиции в проект промышленного парка составят 30 млрд рублей.

Кстати, по такому же пути когда-то шел Hyundai, но теперь об этом мало кто помнит. А корейцы наверняка кусают локти, в то время как китайцы радостно потирают руки. Российский рынок уже принадлежит им, и Haval на нем один из крупнейших игроков. Законы выживания усвоены отлично.