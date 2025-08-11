GWM проведет в России ребрендинг всех своих марок

С помощью аббревиатуры, где зашифровано название Great Wall Motor, концерн хочет плотнее войти в контакт с покупателями, автопроизводитель стремится быть «в интеграции с местным сообществом». Кроме того, объединение глобальных ресурсов призвано способствовать созданию «превосходного пользовательского опыта» и «единых высококачественных продуктов».
В результате вместо «Хавейл Мотор Рус» официальным дистрибьютором автомобилей вышеназванных марок в нашей стране будет «Грейт Волл Мотор Рус» (Great Wall Motor Rus). Юрлицо останется прежним, но сменит название.
Напомним, новая глобальная стратегия GWM впервые была представлена широкой общественности в рамках последнего международного мотор-шоу в Шанхае, состоявшегося в апреле.
Ранее портал «АвтоВзгляд» выяснил, что скрывает завод Haval в Тульской области. Мы разобрались, как китайцы производят кроссоверы для нашей страны.