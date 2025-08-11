GWM проведет в России ребрендинг всех своих марок

Китайский автогигант Great Wall Motor намерен реализовать в нашей стране стратегию под названием One GWM. Ее суть в том, что соответствующую приставку из трех букв получат все дочерние структуры бренда — Haval, Tank, Wey и Ora.

С помощью аббревиатуры, где зашифровано название Great Wall Motor, концерн хочет плотнее войти в контакт с покупателями, автопроизводитель стремится быть «в интеграции с местным сообществом». Кроме того, объединение глобальных ресурсов призвано способствовать созданию «превосходного пользовательского опыта» и «единых высококачественных продуктов».

В результате вместо «Хавейл Мотор Рус» официальным дистрибьютором автомобилей вышеназванных марок в нашей стране будет «Грейт Волл Мотор Рус» (Great Wall Motor Rus). Юрлицо останется прежним, но сменит название.

Напомним, новая глобальная стратегия GWM впервые была представлена широкой общественности в рамках последнего международного мотор-шоу в Шанхае, состоявшегося в апреле.

