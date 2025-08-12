607

В Калуге стартовало производство кроссовера Tenet T7 по полному циклу

Масштабная технологическая подготовка принесла свои плоды

Второй кроссовер отечественного бренда Tenet под названием T7 поставили на конвейер бывшего завода Volkswagen, который нынче принадлежит «АГР Холдинг». Для запуска производства полного цикла были модернизированы основные цеха — сварки, окраски и сборки.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Калуге стартовало производство кроссовера Tenet T7 по полному циклу

В сварочном цехе тотально изменили архитектуру линии под новый кузов. Для обеспечения качества появились автоматизированные системы контроля жесткости и геометрии. Затем прошел этап адаптации лакокрасочного производства. Для защиты от коррозии на предприятии внедрили современную катафорезную обработку и технологии многослойного покрытия. На завершающей стадии переоборудовали сборочную линию, адаптировав каждый участок и рабочие места под конструктивные особенности линейки Tenet.

В рамках подготовительного процесса на свет появилось более 200 предсерийных кузовов, полсотни из которых прошли полный цикл окраски и сборки. Каждое готовое изделие проверяли более чем по паре тысяч параметров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Tenet официально представил кроссовер T7, а перед этим мы расписали особенности первенца бренда под названием T8.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует