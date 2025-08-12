Российские автозаводы выпустили более 440 000 легковых машин в 2025 году

За семь месяцев текущего года в цехах наших автомобильных заводов собрали на 2% меньше легковушек, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. За неполный 2025-й с конвейера сошло 441,7 тыс. штук.

Такими цифрами в своем официальном телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, почти половина — 46,5% — общего объема выпущенных в нашей стране легковых машин пришлась на АВТОВАЗ. Среди отечественных производителей «УАЗ» сумел занять 1,3-процентную долю в сегменте, «Москвичу» хватило пороха на 2,1%.

В остальном наши предприятия загружены штамповкой иномарок. Большая часть из них, разумеется, получает шильдики китайских брендов — 42,7%. Линейку отечественной марки Solaris, отвоевавшей нишу в 7,4%, г-н Целиков определяет как вклад Южной Кореи.

В рейтинге «поднебесных» марок в первые ряды пробились Haval и Chery за счет своих 16,3% и 13,3%. Кстати, последний названный концерн заканчивает заниматься сборкой в Калуге, уступая место линейке российского бренда Tenet, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».