Рамы для пикапов Sollers ST6 и ST8 начали делать на УАЗе

На мощностях дочернего предприятия Ульяновского автозавода налажен выпуск критически важных компонентов для пикапов Sollers ST6 и ST8. Речь идет о линии, способной ежегодно производить до 10,5 тыс. рам. В проект в общей сложности вложили около 200 млн рублей.

Новая производственная линия для выпуска рам получила современное оборудование. В том числе в его список вошли сварочные кондукторы и стенд для гидравлической онлайн-пробивки отверстий крепления подвески.

Не будем забывать и про автоматизированный рихтовочный стенд. Кстати, автоматизация рихтовки позволяет обеспечить стабильность геометрии и высокую точность рам на всех машинах, полностью исключая ручной труд.

По словам генерального директора УАЗа Алексея Спирина, запуск собственного производства рам для пикапов Sollers гарантирует стабильное качество и повышает гибкость производства. Кроме того, новая линия дает возможность ощутимо снизить риски и издержки по логистике, связанные с внешними поставками.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда Sollers поставит на российский конвейер пикап ST9.