Российские кредиторы планируют обанкротить Volkswagen

Со ссылкой на федеральный реестр юридически значимых сведений «Коммерсантъ» сообщает, что сумма задолженности сбежавшего из нашей страны «Фольксвагена» достигает 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды, а также 40,05 тыс. евро. В качестве дополнения предусмотрены судебные издержки на 119 тыс. «целковых».

Попытки Volkswagen выкупить свой долг не возымели успеха, в свою очередь «Камея» ранее приобрело его за 120 млн рублей у автозавода НАЗ (в прошлом — ГАЗ). Немцы заявляли, что не давали согласие на подобное развитие событий, «пели песни» про экономическую необоснованность сделки и аффилированные российские структуры, но суд подобные аргументы не принял.

Шансы на возбуждение дела о банкротстве Volkswagen AG в России невелики, поскольку у концерна больше нет активов в нашей стране. Однако они есть у Porsche, и кредиторы могут обратить взыскание на него.