Ученые выявили опасные уровни излучения в китайских гибридных авто

Очередное исследование выявило угрожающие здоровью показатели электромагнитного излучения в гибридных автомобилях китайской сборки. Ученые отметили, что системы защиты в таких машинах нуждаются в улучшении, особенно для динамичных режимов езды.

Если в машинах с двигателями внутреннего сгорания основное излучение идет от генератора, свечей зажигания и электроники, то его источниками в гибридных авто выступают тяговый электродвигатель, аккумуляторы и инверторы. Эти системы работают постоянно во время езды, создавая непрерывное воздействие на людей, которые находятся в машине.

Ученые Пермского Политеха опубликовали научную статью и рассказали об итогах измерения полей в гибридном автомобиле в разных режимах: на разгоне, при торможении и в покое. Наибольшие значения проявились при ускорении — напряженность электрического поля достигала 200 В/м (Вольт на метр), что в 8 раз выше безопасного предела, который составляет 10-25 В/м. При торможении замеры показали 50-100 В/м. И только в состоянии покоя уровни падали до 0-10 В/м, что соответствует нормативам.