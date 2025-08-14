Эксперт Трушкова развеяла миф об опасном излучении в гибридных автомобилях

В отдельных режимах работы гибридных автомобилей уровень электромагнитного излучения вблизи силовых кабелей и аккумуляторных блоков действительно может превосходить установленные нормативы. Особенно это проявляется во время быстрой зарядки или резкого ускорения, когда электроника функционирует на предельной мощности. И это — неизбежное явление. Однако, говорят эксперты, есть важные нюансы.

Как в беседе с «Российской газетой» объяснила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова, электромагнитные поля возникают при работе тягового электромотора, инвертора, преобразующего постоянный ток в переменный, а также высоковольтных проводов. Однако замеры с повышенными показателями обычно фиксируются лишь вблизи неэкранированных участков.

Важно понимать, как говорит эксперт, что санитарные стандарты рассчитаны на длительное воздействие, тогда как в машине оно носит кратковременный характер. Современные гибриды оснащаются многослойной защитой проводки, ферритовыми фильтрами и металлическими кожухами, что значительно снижает уровень излучения.

К тому же интенсивность поля быстро уменьшается с расстоянием. Водитель находится в полуметре от источников, а кабели дополнительно изолированы. И вообще, международные организации, включая ВОЗ, не подтвердили существенного вреда для здоровья при реальной эксплуатации гибридной машины.

Исторически новые технологии всегда вызывали опасения. Люди боялись телевизоров, компьютерных мониторов и мобильников, но со временем эти страхи рассеивались. Основная опасность в автомобиле, как и прежде — не излучение, а нарушение ПДД и невнимательность за рулем, подытожил эксперт.