BMW поставит на конвейер соперника Mercedes-Benz G-класс в 2029 году

Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на инсайдеров. На сегодняшний день подробности о баварской версии Geländewagen его создатели держат в секрете. Судя по первым данным, внедорожник обзаведется «квадратным» дизайном и набором «фишек», которые позволят ему чувствовать себя на офф-роуде словно рыба в воде. Ожидается, что в движение автомобиль будет приводить гибридная силовая установка.

Как известно, классический G-класс из Штутгарта является рамным и может похвастать блокировками трех дифференциалов, а также неразрезным задним мостом. Несмотря на это, аналог от BMW получит несущий кузов и независимую заднюю подвеску.