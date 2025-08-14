494

BMW поставит на конвейер соперника Mercedes-Benz G-класс в 2029 году

Баварцы дали своей новинке кодовое имя G74

Согласно замыслу топ-менеджеров BMW, созданный их компанией конкурент «Гелендвагена» займет место гибридного XM в модельном ряду марки. В основу новинки ляжет адаптированное шасси, которое станет основой свежей генерации популярного кроссовера X5.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение BMW поставит на конвейер соперника Mercedes-Benz G-класс в 2029 году

Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на инсайдеров. На сегодняшний день подробности о баварской версии Geländewagen его создатели держат в секрете. Судя по первым данным, внедорожник обзаведется «квадратным» дизайном и набором «фишек», которые позволят ему чувствовать себя на офф-роуде словно рыба в воде. Ожидается, что в движение автомобиль будет приводить гибридная силовая установка.

Как известно, классический G-класс из Штутгарта является рамным и может похвастать блокировками трех дифференциалов, а также неразрезным задним мостом. Несмотря на это, аналог от BMW получит несущий кузов и независимую заднюю подвеску.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует