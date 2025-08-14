Ford разработала новый способ сборки автомобилей

Американский автогигант Ford разработал нетрадиционный способ сборки собственных моделей. Новая технология позволит изготавливать машины быстрее и дешевле, чем прежде. Инновацию решили опробовать на производственной площадке бренда в Луисвилле.

Соответствующую презентацию публично провел генеральный директор «Форда» Джим Фарли. По его словам, компания намерена продемонстрировать мировой общественности плюсы новой схемы автомобильного производства под названием Ford Universal EV Production System. Пока это актуально для электрокаров.

Согласно свежей методике, привычный линейный конвейер делится на три сегмента. На первой ветке проходит сборка передней части машины, на второй — центральной вкупе с батареей, а на третьей занимаются только кормой.

То есть конвейер становится разветвленным. Он занимает меньше места, чем традиционный, и позволяет ощутимо снизить траты на сборку, поскольку нужно меньше рабочих постов и крепежных деталей. Предположительно, скорость выпуска каждого автомобиля вырастет на 15%.

Остается сказать, что первой машиной, собранной по новой методике Ford, должен стать электрический пикап.