АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel из-за возможного дефекта коробки передач

Об этом сообщает ресурс «Лада.Онлайн» со ссылкой на соответствующий документ. Специалисты официальных дилерских центров вышеназванного отечественного бренда, как всегда и бывает в таких случаях, абсолютно бесплатно оценят состояние каждой заехавшей к ним Niva Travel, после чего выполнят необходимые работы, если они вообще потребуются.
В рамках отзывной кампании механики проверят, правильно ли затянут болт хомута крепления кулисы коробки передач. В случае необходимости будет проведена регулировка соединения.
Согласно решению АВТОВАЗа, подобную проверку КПП в качестве предпродажной подготовки пройдут LADA Niva Travel, которые еще не успели уехать из автосалонов, а также экземпляры, нашедшие своих владельцев.
В начале июля портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленная LADA Niva Travel получила ценник.