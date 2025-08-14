АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel из-за возможного дефекта коробки передач

Прежде всего нужно понимать, что отзывные и сервисные компании являются нормальной общемировой практикой. Проведение подобных мероприятий говорит об ответственности производителя и его желании сохранить долгосрочные отношения с клиентами. На этот раз владельцам LADA Niva Travel рекомендуют посетить сервис для проверки кулисы рычага переключения передач.

Об этом сообщает ресурс «Лада.Онлайн» со ссылкой на соответствующий документ. Специалисты официальных дилерских центров вышеназванного отечественного бренда, как всегда и бывает в таких случаях, абсолютно бесплатно оценят состояние каждой заехавшей к ним Niva Travel, после чего выполнят необходимые работы, если они вообще потребуются.

В рамках отзывной кампании механики проверят, правильно ли затянут болт хомута крепления кулисы коробки передач. В случае необходимости будет проведена регулировка соединения.

Согласно решению АВТОВАЗа, подобную проверку КПП в качестве предпродажной подготовки пройдут LADA Niva Travel, которые еще не успели уехать из автосалонов, а также экземпляры, нашедшие своих владельцев.

В начале июля портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленная LADA Niva Travel получила ценник.