АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel из-за возможного дефекта коробки передач

Отечественный внедорожник попал под очередную сервисную кампанию

Прежде всего нужно понимать, что отзывные и сервисные компании являются нормальной общемировой практикой. Проведение подобных мероприятий говорит об ответственности производителя и его желании сохранить долгосрочные отношения с клиентами. На этот раз владельцам LADA Niva Travel рекомендуют посетить сервис для проверки кулисы рычага переключения передач.

Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ отзывает LADA Niva Travel из-за возможного дефекта коробки передач

Об этом сообщает ресурс «Лада.Онлайн» со ссылкой на соответствующий документ. Специалисты официальных дилерских центров вышеназванного отечественного бренда, как всегда и бывает в таких случаях, абсолютно бесплатно оценят состояние каждой заехавшей к ним Niva Travel, после чего выполнят необходимые работы, если они вообще потребуются.

В рамках отзывной кампании механики проверят, правильно ли затянут болт хомута крепления кулисы коробки передач. В случае необходимости будет проведена регулировка соединения.

Согласно решению АВТОВАЗа, подобную проверку КПП в качестве предпродажной подготовки пройдут LADA Niva Travel, которые еще не успели уехать из автосалонов, а также экземпляры, нашедшие своих владельцев.

В начале июля портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленная LADA Niva Travel получила ценник.

