Российские машины могут поставить на конвейер в Киргизии

Обсуждение выпуска отечественных автомобилей на территории Киргизии идет в соответствии с современным мировым трендом. Его суть в том, что производители инвестируют в индустриальные площадки тех стран, на рынках которых хотят присутствовать.

Об этом рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, с Киргизией ведется диалог не только о производстве наших машин, но и о поставках в республику российских «железных коней». Вполне возможно, что в будущем продукция киргизского машиностроения доедет и до нашей страны, отметил замминистра.

Как пояснил Чекушов, в Россию нужно пробовать ввозить автомобили из Киргизии, как только наши партнеры из этой страны запустят у себя производство российских моделей сами либо с помощью представителей РФ. После этого предстоит выяснить отношение российских покупателей к киргизским «ласточкам».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что киргизский коридор поставок машин в Россию приказал долго жить. Речь шла о присоединении соседней страны к санкционной политике Запада.