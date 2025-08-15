В Сети появился свежий тизер предвестника Skoda Octavia нового поколения

Новое официальное изображение будущей «Октавии» говорит о том, что новинка может получить зауженную светотехнику как спереди, так и сзади, а также плавно нисходящий капот и покатую линию крыши. Но для начала все эти элементы достанутся концепту под названием Skoda Vision O.

«Шкода» продемонстрировала очередную завуалированную версию облика шоу-кара Vision O перед его грядущим дебютом, который должен состояться в Германии. Мероприятие решили провести в Мюнхене 8 сентября. Возможно, концепт станет предшественником полностью электрической версии автомобиля.

По словам менеджера проекта Skoda Vision O Даниэля Эдра, простой и целеустремленный дизайн новинки во многом сформировался благодаря «Октавии» первого и второго поколения. Оформление кузова возвращает к истокам модели, что, в первую очередь, связано с функциональностью. В дальнейшем некоторые наработки планируют использовать для серийных универсалов.

Если говорить точнее, при работе над обликом шоу-кара Vision O его создатели вдохновлялись моделью L&K 110, первой Octavia, чья премьера состоялась еще в 1960 году. Впоследствии автомобиль разошелся по миру тиражом 3 млн экземпляров. Некоторые идеи были заимствованы и у появившегося в 2008-м старшего брата Superb.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в случае новой «Октавии» речь идет об эволюции фирменного дизайна марки.