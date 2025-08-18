Власти Татарстана готовы к открытию автозавода Changan в регионе

В Татарстане определенно есть потенциал для открытия представительства или сборочного производства «поднебесного» автогиганта Changan. Кроме того, регион привлекателен в качестве площадки для локализации базы запчастей.

В беседе с РИА Новости об этом рассказал руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. По ее словам, не стоит забывать про Иннополис — город-спутник Казани, созданный для развития информационных технологий и инноваций. Его можно использовать как плацдарм для совместных разработок с Changan. То есть Татарстан привлекателен для зарубежных партнеров с точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры, подчеркнула г-жа Минуллина.

Напомним, в середине весны глава республики Рустам Минниханов побывал на заводе Changan, расположенном в Чунцине. Речь идет о предприятии, где китайцы планируют создавать человекоподобных роботов и летающие машины.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Changan обнародовала тизеры нового кроссовера Qiyuan Q05.