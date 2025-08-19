Стало известно, когда автомобили УАЗ получат модернизированные моторы ZMZ Pro

Совсем скоро, уже в середине осени, автомобили отечественной марки УАЗ обзаведутся модифицированными двигателями ZMZ Pro. Речь идет о машинах так называемого нового модельного ряда, то есть о «Патриоте», «Пикапе» и «Профи», а также классическом «Хантере».

Об этом сообщает «Российская газета». Как уточняют наши коллеги, бензиновый 2,7-литровый мотор мощностью 150 л.с. получит большее количество точек крепления по периметру клапанной крышки и между отверстиями свечных колодцев. Это решение не только повысит герметичность, но и оптимизирует эффективность работы клапанного механизма. Кроме того, ожидается увеличение надежности двигателя в целом.

— Двигатели улучшенной конструкции ориентированы на автомобили нового модельного ряда ульяновского бренда («Патриот», «Пикап» и «Профи»), а также будут устанавливаться под капот классического УАЗ «Хантер». По предварительной информации, программа тестов должна завершиться в сентябре, — цитирует своего инсайдера «Российская газета».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на Ульяновском автозаводе начали производить рамы для пикапов Sollers ST6 и ST8.