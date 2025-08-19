Belgee начнет выпускать четыре новинки на альтернативном топливе

Белорусский завод Belgee планирует поставить на конвейер четыре новые модели, которые будут приводить в движение альтернативные источники энергии. Речь идет о кроссовере X80, клоне самой востребованной электрической китайской легковушки и двух версиях седана S50.

Как сообщает ресурс av. by, новый Belgee X80 собираются построить, взяв за основу паркетник-гибрид Geely Galaxy Starship 7. Далее в списке новинок завода дружественной республики числится «электричка» с кодовым названием E22H, изначально созданная той же «Джили». На рынке Поднебесной эта модель известна как Geome Xingyuan. И осталось упомянуть только четырехдверные Belgee S50, которые способны «питаться» в одном случае пропаном, а в другом — метаном.

Помимо всего прочего, наступила определенность в судьбе EX50. В итоге руководство «Белджи» приняло решение не выпускать на рынок такую версию паркетника, представляющую собой перелицованный электрический Geely Coolray. Как пояснил директор предприятия Геннадий Свидерский, в случае батарейного «пятидесятого» цена компонентов оказалась выше, чем у продающихся на мировом рынке. Поэтому запуск в серию не является целесообразным с учетом экономической стороны вопроса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Belgee расширит модельную гамму за счет гибридного кроссовера X80 PHEV. Мы подробно расписали особенности гибрида в начале августа.