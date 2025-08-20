Чемезов: возвращения Renault в Россию не предвидится даже на дальнем горизонте

Предметных разговоров о перспективе возвращения Renault в нашу страну не ведется. Французский автопроизводитель вряд ли вновь заключит альянс с АВТОВАЗом, войдя в капитал волжского автогиганта.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Он подчеркнул, что на сегодняшний день никаких политических предпосылок для официального выхода «Рено» на отечественный авторынок не существует даже на дальнем горизонте. Кроме того, г-н Чемезов отметил, что при обсуждении судьбы иностранных компаний, сбежавших из России, нужно быть реалистом.

Условия возможного возобновления бизнеса Renault в нашей стране, как и других автопроизводителей и не только, в любом случае определяет государство. Президент России Владимир Путин уже поручал на уровне правительства сформировать порядок возвращения иностранных компаний, напомнил глава «Ростеха».

В конце июля портал «АвтоВзгляд» писал, что акции Renault рухнули катастрофически. Поэтому французскому бренду пора поставить свечку и подумать о карме.