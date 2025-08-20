В России может появиться новый кроссовер «Москвич М70»

Похоже, что «Москвич» подумывает расширить свой модельный ряд за счет кроссовера М70. В моторную гамму должны войти два наддувных силовых агрегата. Объем первого составит от 1,0 до 1,5 л, второго — от 1,8 до 2,3 л.

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Наши коллеги сделали вывод о появлении на отечественном рынке модели «Москвич М70», изучив выписку из реестра деклараций о соответствии. Обычно автопроизводители получают такой документ для дальнейшей сертификации и с прицелом на продажи.

Будущий М70 получил внутренний заводской номер AS33. В Китае такую же маркировку имеет кроссовер MG HS второго поколения, предназначенный для реализации на внешних рынках.

Снаружи переднеприводный HS легко узнать по зауженной головной светотехнике и массивной радиаторной решетке. Габариты кроссовера — 4655х1890х1890 мм. Колесная база вытянута на 2765 мм.

Младшая версия «вооружена» 172-сильным 1,5-литровым турбомотором, старшей достался 231-сильный двухлитровый. В первом случае передачи переключает 7-ступенчатый «робот», во втором в роли трансмиссии выступает 9-диапазонный «автомат».

