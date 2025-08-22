В России ощутимо вырастет количество машин на газе в ближайшие 10 лет

Как сообщает газета «Ведомости», речь идет о двух сценариях развития — базовом и целевом. Согласно их содержанию, объемы выпуска автомобилей на газе вырастут в 2,6-8 раз в ближайшие 10 лет.

Базовым сценарием предусмотрено, что к 2035-му с конвейера сойдет 347,3 тыс. машин, «питающихся» сжатым, сжиженным или компримированным природным газом. На легковушки должно прийтись 95,9 тыс., на грузовики — 86,4 тыс., а на автобусы — 120 тыс. В итоге автопарк страны должен разрастись до 985,2 тыс. экземпляров или в 2,6 раза.

В соответствии с целевым сценарием, через десятилетие в России появится 528 тыс. машин на ГМТ. И в 2025-м от этого количества должны наштамповать 33 тыс. штук — в шесть раз больше, чем в прошлом году. На газ переведут около 525 тыс. единиц, а общий объем автопарка составит 1,29 млн авто, увеличившись больше чем в три раза.