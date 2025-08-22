В Сети появились первые тизеры гиперкара, созданного искусственным интеллектом

В начале октября в Майами состоится дебют 1115-сильного гиперкара Turbio, разработанного стартапом Vittori. При проектировании были задействованы технологии искусственного интеллекта, но руку приложили и умельцы из всемирно известного ателье Pininfarina.

По мнению ресурса Carscoops, основой для Turbio послужила архитектура Lamborghini, судя по обнародованным габаритам. При колесной базе 2779 мм они составляют 4947х2266х1160 мм. По расстоянию между осями и длине гиперкар Turbio совпадает с флагманом итальянского бренда Revuelto. Но детище Vittori должно быть мощнее за счет тандема V12 объемом 6,8 л и электродвигателя. На ускорение до «сотни» у него должно уйти меньше 2,5 секунды.

Если верить первым опубликованным изображениям, Vittori Turbio будет выглядеть агрессивно. Гиперкар получил множество воздухозаборников и массивные бампера. Корма напоминает суперкары Lamborghin, решетка радиатора в виде подковы воспринимается как отсылка к моделям Bugatti.

Остается сказать, что Vittori Turbio появится на свет ограниченным тиражом. С конвейера сойдут всего полсотни экземпляров.