В Сети появилось первое фото загадочного микроавтобуса на платформе Aurus

Линейка отечественного люксового бренда Aurus имеет шансы пополниться новым микроавтобусом. Похоже, что он получил такую же архитектуру, как седан Senat и внедорожник Komendant.

Первый снимок таинственной новинки опубликовал ресурс «ФотоОхота на автомобили». К сожалению, как следует оценить дизайн будущего микроавтобуса невозможно, поскольку в объектив «фотошпионов» попала только задняя часть с лаконичными линиями кузова, дверного проема, а также оптикой и надстройкой на крыше не слишком понятного назначения. Судя по всему, это будет более габаритная модель, чем минивэн Aurus Arsenal.

Телеграм-канал «Автопоток» предположил, что в основе микроавтобуса лежит платформа ЕМП, созданная специалистами института НАМИ. Возможно, кузов изготовят, взяв за отправную точку трубчатый каркас с композитными панелями. Такое решение будет упрощением конструкции, но позволит организовать достаточно массовое производство. В дальнейшем модель могут представить как рестайлинговую версию уже упомянутого «Арсенала».

