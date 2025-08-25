108

КамАЗ отказался переходить на трехдневную рабочую неделю

Руководство завода сохранило прежний график выпуска машин

Рабочий режим КамАЗа в сентябре текущего года не станет другим, хотя прежде ходили разговоры о переводе предприятия на трехдневную рабочую неделю. Это могло произойти, поскольку перспективы роста отечественного авторынка считались недостаточными, но к началу осени ситуация, похоже, изменилась.

Анатолий Белецкий

Изображение КамАЗ отказался переходить на трехдневную рабочую неделю

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Уточняется, что, помимо всего прочего, на одного из крупнейших отечественных производителей грузовиков давили импортеры. Но теперь загрузка завода в Набережных Челнах должна вырасти в октябре.

Топ-менеджеры КамАЗа решили-таки отменить приказ о переходе предприятия не трехдневку в рамках заседания финансового комитета под руководством генерального директора предприятия Сергея Когогина. На сегодняшний день идет подготовка соответствующих документов. Главные структуры, от которых зависит выпуск большегрузов, трудятся в прежнем режиме.

В то же время, для КамАЗа на российском авторынке сохраняется напряженная ситуация, поскольку по итогам середины лета почти на 60% просели продажи грузовиков массой более 14 тонн. На складах у лизинговых компаний скопилось более 10 000 единиц техники. Но несмотря на это, наметилась перспектива стабилизации сегмента, пусть и на низких показателях.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что КамАЗ презентовал беспилотный грузовик нового поколения «Маяк-2».

