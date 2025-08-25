КамАЗ отказался переходить на трехдневную рабочую неделю

Рабочий режим КамАЗа в сентябре текущего года не станет другим, хотя прежде ходили разговоры о переводе предприятия на трехдневную рабочую неделю. Это могло произойти, поскольку перспективы роста отечественного авторынка считались недостаточными, но к началу осени ситуация, похоже, изменилась.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Уточняется, что, помимо всего прочего, на одного из крупнейших отечественных производителей грузовиков давили импортеры. Но теперь загрузка завода в Набережных Челнах должна вырасти в октябре.

Топ-менеджеры КамАЗа решили-таки отменить приказ о переходе предприятия не трехдневку в рамках заседания финансового комитета под руководством генерального директора предприятия Сергея Когогина. На сегодняшний день идет подготовка соответствующих документов. Главные структуры, от которых зависит выпуск большегрузов, трудятся в прежнем режиме.

В то же время, для КамАЗа на российском авторынке сохраняется напряженная ситуация, поскольку по итогам середины лета почти на 60% просели продажи грузовиков массой более 14 тонн. На складах у лизинговых компаний скопилось более 10 000 единиц техники. Но несмотря на это, наметилась перспектива стабилизации сегмента, пусть и на низких показателях.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что КамАЗ презентовал беспилотный грузовик нового поколения «Маяк-2».