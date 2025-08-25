Компактный кроссовер Tenet T4 начали собирать по полному циклу в Калуге

В Калуге на заводе «АГР Холдинг» стартовало производство очередного кроссовера отечественной марки Tenet — на сей раз на конвейер встал компактный T4. Речь идет о современной семейной модели, которая подойдет для повседневных поездок.

По словам производителей, компактный Tenet T4 является универсальным спутником. То есть этот SUV способен осилить и городские маршруты, и путешествия. «Четверка» стала второй моделью, которую решили собирать после запуска родственного T7. К сожалению, другие подробности пока неизвестны, но их явно раскроют в ближайшем будущем.

Чтобы начать сборку полного цикла, на калужском предприятии провели масштабную инженерную подготовку. Пришлось модернизировать цеха сварки и окраски, а также адаптировать основные узлы сборочной линии, обновить системы контроля качества. Каждый участок завода перенастроили с учетом конструктивных особенностей кроссоверов Tenet. Вероятность ошибок снизило внедрение автоматизированных инструментов и цифровых решений.

Кстати, весь модельный ряд марки создается с учетом российского сурового климата. Например, днище и скрытые полости автомобилей проходят дополнительную обработку воском для защиты кузова от внешних воздействий. Плюс увеличенный слой антикоррозийных материалов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи кроссовера Tenet T7. Кроме того, мы успели провести тест-драйв среднеразмерного T8.