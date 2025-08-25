Опубликованы фото предсерийной LADA Granta на пропане

Об этом сообщают разработчики новинки из компании «АТС Авто», которая является официальным партнером АВТОВАЗа. Уточняется, что пропановая LADA Granta получила 45-литровый газовый баллон, установленный в нише запасного колеса. Заправочный штуцер создатели экономичной модели разместили под лючком топливной горловины. Такое техническое решение позволяет отказаться от дополнительных отверстий в бампере. В итоге штуцер лучше защищен от внешних воздействий.
В будущем планируется ежемесячно выпускать от 100 до 200 пропановых «Грант». В дальнейшем объем производства будет определяться спросом. За модификацию на пропане у отечественных покупателей попросят примерно на 50 тыс. рублей больше, чем в случае привычных бензиновых машин.
Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал другие детали о новых модификациях LADA Granta на пропане.