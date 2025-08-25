Опубликованы фото предсерийной LADA Granta на пропане

В нашей стране обнародовали изображения новой версии LADA Granta, которую научили «питаться» пропаном. Пока в кадре можно рассмотреть только предсерийный образец, товарная же вариация проходит финальную серию дорожных тестов.

Об этом сообщают разработчики новинки из компании «АТС Авто», которая является официальным партнером АВТОВАЗа. Уточняется, что пропановая LADA Granta получила 45-литровый газовый баллон, установленный в нише запасного колеса. Заправочный штуцер создатели экономичной модели разместили под лючком топливной горловины. Такое техническое решение позволяет отказаться от дополнительных отверстий в бампере. В итоге штуцер лучше защищен от внешних воздействий.

В будущем планируется ежемесячно выпускать от 100 до 200 пропановых «Грант». В дальнейшем объем производства будет определяться спросом. За модификацию на пропане у отечественных покупателей попросят примерно на 50 тыс. рублей больше, чем в случае привычных бензиновых машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал другие детали о новых модификациях LADA Granta на пропане.