Не в коня корм: АВТОВАЗ опять просит государственных денег

В России обнаружился еще один спаситель многострадального АВТОВАЗа. Им оказался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В ходе оперативного совещания областного правительства он заявил о новых мерах поддержки автогиганта. Тут портал «АвтоВглзяд» задается вопросом — а разве не должно быть наоборот? Не ведущее ли предприятие отрасли должно заниматься наполнением регионального и федерального бюджетов?

Губернатор Федорищев лично обратился с просьбой поддержать АВТОВАЗ к министру труда и социальной защиты Антону Котякову, главе Минпромторга Антону Алиханову и руководителю министерства финансов Антону Силуанову. «Просил поддержать предприятие. Они поддерживают. Помощь будет федеральной, но с нашим софинансированием. В каком размере еще определяется. Скорее всего в формате 12%», — уточнил Федорищев.

ЖИЗНЬ НА ПОДСОСЕ

Знаете, други мои, это совсем не смешно. Который год промышленный гигант, флагман отечественной автомобильной отрасли стоит с протянутой рукой, вымаливая у государства подаяние. Да что там год, уже не первое десятилетие. Вот всего несколько свидетельств.

2010 год. Авторынок прет вверх, стремясь догнать Германию и устанавливая все новые рекорды продаж, финансовым кризисом пока не пахнет. А что АВТОВАЗ? По данным Минпромторга, его долг составляет 76,3 млрд руб. без учета задолженности перед поставщиками на сумму 9,8 млрд руб.

«Российская газета» дополняет картину: «В прошлом году было перечислено 25 млрд. В этом году государство уже предоставило АВТОВАЗу 12 млрд рублей на расчет с кредиторами».

Кроме того, еще 28 млрд вот-вот будут переведены в качестве ссуды со счетов акционера тольяттинского завода — госкорпорации «Ростехнологии». Целый тогдашний заместитель главы Минпромторга заявил, что реструктуризация такого долга на рыночных условиях невозможна, присутствуют «все признаки, предусмотренные законодательством о банкротстве».

2018 год. Кризис завершился, рынок вновь растет. Прибыль АВТОВАЗа может составить 5-6 млрд руб., сообщает «Ведомостям» гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов: «Это первая за 10 лет прибыль». Но получена-то она за счет того, что главные акционеры выкупили акции предприятия и конвертировали долги в бумаги компании на общую сумму более 100 млрд руб.

2021 год. Санкции еще не введены, рынок спокоен. Совокупная задолженность АВТОВАЗа перед кредиторами по подсчетам президента компании Максима Соколова вновь достигает 100 млрд рублей.

2024 год. Европейские конкуренты сделали ноги, китайские бренды не закрепились окончательно в России, да и отношение к ним по-прежнему скептическое. Между тем долговая нагрузка АВТОВАЗа все еще составляет те самые 100 млрд рублей, как сообщает министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он напоминает также, что российские власти на постоянной основе выплачивают предприятию дотации, а также оказывают господдержку в виде субсидирования НИОКР, программ льготного кредитования и лизинга, льготных займов Фонда развития промышленности.

А КОЛУМБ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ

Говоря бессмертными словами Виктора Степановича, никогда не было и вот опять. В середине лета 2025 года руководство АВТОВАЗа заявило, что в начале осени рассмотрит вопрос о переходе на сокращенный четырехдневный режим работы из-за тяжелой ситуации на рынке.

Причины тому — большие складские запасы, демпинг со стороны автоимпортеров, высокая ключевая ставка. В общем, все как у плохого танцора, которому вечно что-то мешает.

Самое интересное, что «Колумб ни в чем не виноват». Несуразно высокие цены на продукцию? Ерунда. Древние технологические решения? Ну и что такого. Полная зависимость от иностранных поставщиков в электронике, включая совершенно необходимые АКП, подушки безопасности и системы ESP? Так этого добра в России вообще нет.

Вероятно, идея о том, что промышленные предприятия должны не только выпускать нужную народу продукцию, но еще и приносить прибыль, считается в кругу эффективных менеджеров опасной ересью. Над всем автомобильным производством незримо витает уверенность, что святая обязанность государства поддерживать его деньгами, всячески холить и лелеять, не обращая внимания на хроническую неспособность к инновационному развитию.

Но тем не менее, очевидно — не бюджет должен тащить на себе тот чемодан без ручки, каковым у нас с завидным постоянством выступает автопром в целом и АВТОВАЗ в частности. Пора уже задуматься, наконец, почему гигантское предприятие перманентно находится в финансовой коме...