Гибридный Geely Galaxy A7 протестировали на Нюрбургринге

Тестирование Galaxy A7 на «Северной петле» Нюрбургринга прошло в рамках масштабных исследований Geely в Германии. Седан получил россыпь инноваций, главной из которых стала система искусственного интеллекта с возможностью машинного обучения.

Geely Galaxy A7 научили анализировать большие массивы данных. После заезда четырехдверки по «Зеленому аду» полученную в ходе тестов информацию загрузили в бортовые модули управления.

Отдельное внимание инженеры уделили шасси «семерки». Модульная платформа GEA позволила снизить индекс низкочастотных вибраций во время движения на 69,1% по сравнению со средними цифрами в сегменте. Неподрессоренные массы уменьшились наполовину за счет поворотных кулаков из алюминия и общей оптимизации структуры подвески. Точечная настройка амортизаторов сократила крены так, что эффект укачивания почти сошел на нет. Вертикальные колебания кузова оказались близки к максимально комфортным.

Благодаря электроприводу «11 в 1» старт с места происходит мягко, толчки исключает оперативное подключение к бензиновому мотору, на что уходит 0,3 с. Система торможения CST 2.0 избавила водителя и пассажиров от 70% нагрузки перед полной остановкой, а оптимизация рулевого управления сократила радиус разворота до 5,3 м.

Напоследок стоит отметить, что Galaxy A7 — первая модель «Джили», получившая гибкий плоский кабель. Он занимает на 80% меньше места, чем традиционные провода.

