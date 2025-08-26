Подготовка к серийному выпуску LADA Iskra в Петербурге почти завершена

Производством новой LADA Iskra в Северной столице займется «Автозавод Санкт-Петербург». Соответствующее соглашение с АВТОВАЗом было подписано в середине июня в рамках ПМЭФ-2025. С тех пор для реализации проекта в городе на Неве перенастроили существующее оборудование и установили новое, наладили логистику и обучили персонал.

Этим летом две сотни машинокомплектов LADA Iskra приехали из Тольятти в Санкт-Петербург для отработки технологических операций и системы контроля качества. Речь идет об окрашенных кузовах, моторах, шасси, а также деталях салона и прочих элементах, которых в одном наборе насчитывается около тысячи.

С наступлением осени, уже в начале сентября, в Петербург направят сборочные комплекты, из которых можно будет штамповать товарные «Искры» всех модификаций. В результате на свет появятся седаны, универсалы и их Cross-версии местного разлива, которые ничем не будут отличаться от таких же машин, сошедших с конвейера на флагманской площадке волжского автогиганта.

Остается сказать, что до начала следующего года «Автозавод Санкт-Петербург» планирует собрать до 4000 экземпляров LADA Iskra.

