Манна небесная: американцы массово ждут прихода на их рынок китайских машин

Кто бы мог подумать, но американцы более чем готовы массово отвернуться от своего отечественного автопрома, отдав предпочтение... китайскому! Об этом недвусмысленно говорит свежее совместное исследование консалтинговых компаний Dave Cantin Group и Kaiser Associates. Первая специализируется на обслуживании автомобильной отрасли, а вторая предоставляет услуги в области управления и стратегии в различных секторах. Так вот, по мнению их аналитиков, аж 40% американских потребителей рассматривают возможность покупки автомобиля китайского производства.

И это при том, что пока на заокеанском рынке предложение авто made in China крайне ограничено. Там представлены только те машины, что собираются в Поднебесной на совместных с янки предприятиях и затем ввозятся в США исключительно американской стороной. Например, «паркетник» Buick Envision, который производит СП SAIC-GM, или, скажем, среднеразмерный люксовый кроссовер Lincoln Nautilus (СП Changan-Ford).

Их продажи, правда, невелики. Так, если всего в Штатах в минувшем году реализовано 15,8 млн новых автомобилей, то Envision нашел только 47 340 хозяев, а Nautilus — 33 270. Но, похоже, ситуация меняется. Уже 75% американских автодилеров, утверждают авторы упомянутого выше исследования, ожидают появления китайского производителя в стране в течение ближайшего года, хотя в условиях текущей рыночной нестабильности этот прогноз остается под вопросом.

— Ключевым фактором, привлекающим покупателей, как всегда, является доступная цена, — пишет американский автожурналист Рекс Санчес. — То есть то самое конкурентное преимущество, которое китайцы традиционно используют на глобальном рынке.

В ожидании более доступных машин из КНР многие американские автолюбители уже обратили пристальное внимание на корейские марки — Hyundai и Kia, совокупно продавшие в США в прошлом году 1 700 000 машин. Особенно высок спрос на компактные седаны вроде Hyundai Elantra.

Эта тенденция, кстати сказать, подчеркивает растущую важность экономичных предложений и ставит вызов брендам, ранее отказавшимся от седанов, как это сделали Ford с моделью Fusion и Chevrolet с Malibu. И китайцы вполне в состоянии заполнить пустующую нишу, — уверен г-н Санчес.

Тем не менее существуют серьезные препятствия для их выхода на американский рынок, ведь США до сих пор не разрешили полноценное присутствие китайских автокомпаний, что во многом связано с геополитической напряженностью и торговыми разногласиями. Но если власти все же изменят свою политику в отношении китайских автопроизводителей, то, вероятно, их первой волной станут электромобили, считают американские эксперты.

— Китай достиг значительных успехов в этом сегменте, иногда даже чрезмерных, — говорит г-н Санчес. — Некоторые модели удивляют функциями вроде прыжков через препятствия, как это делает, скажем, BYD Yangwang U9, или движения по воде, что демонстрируют BYD Yangwang U8 и Jetour Zongheng G900.

Иными словами, в эпоху электромобилей, когда мощность постепенно теряет исключительную важность, креатив и зрелищность становятся новым полем для конкурентной борьбы, чем и пользуются китайские автостроители. А если, как я уже сказал, они будут еще и доступными, то потребительское предпочтение им обеспечено, — настаивает журналист.

По его мнению, ярким примером успеха является компания BYD, которая в конце 2023 года обошла Tesla по мировым продажам электромобилей и закрепила лидерство в Европе с такими моделями, как Seal U и Dolphin. При этом, замечает г-н Санчес, BYD не проявляет активного интереса к выходу на рынок США, в отличие от самого рынка, который ее продукцию ждет. Но ситуация может и измениться.

Что же касается бренда Zeekr, то здесь намерения заявлены куда более решительные. Принадлежащая концерну Geely, Zeekr выпускает высокопроизводительные электромобили. Яркий пример — модель 001 FR, мощность которой составляет впечатляющие 1248 л. с. Этот показатель даже превосходит результат «американца» Lucid Air Sapphire (1234 л. с.), что также может заинтересовать потребителя.